تستعد منصة واتساب لإطلاق ميزة طال انتظارها تحت اسم أسماء المستخدمين والتي ستسمح للمستخدمين بإخفاء أرقام هواتفهم عند التواصل مع الغرباء على غرار خدمات مثل تيليجرام وسيجنال.

وكشف موقع WABetaInfo عن هذه الميزة في نسخة تجريبية من التطبيق والتي تهدف إلى تعزيز الخصوصية وتسهيل التواصل بين المستخدمين.

ما هي ميزة أسماء المستخدمين؟

وفقا لموقع WABetaInfo تعمل واتساب على تطوير نظام يسمح للمستخدمين بإنشاء معرف فريد بدلا من استخدام رقم الهاتف للدردشة، إذ يتم حاليا اختبار الميزة في الإصدار التجريبي لنظام iOS عبر TestFlight وقد ظهرت سابقا في نسخ أندرويد لكنها غير متاحة بعد لمختبري الإصدار التجريبي.

أهداف الميزة

سيمكن المستخدمون من مشاركة اسم المستخدم بدلا من رقم الهاتف لبدء المحادثات في الدردشات الجماعية وسيتمكن الأشخاص غير الموجودين في جهات الاتصال من رؤية اسم المستخدم فقط كما سيستمر ظهور رقم الهاتف للمستخدمين الموجودين ضمن جهات الاتصال للحفاظ على التواصل المعتاد وستظل جميع المحادثات محمية بالتشفير الشامل.

قواعد اختيار أسماء المستخدمين

وأوضح موقع WABetaInfo قواعد إنشاء أسماء المستخدمين لضمان التوحيد ومنع الاحتيال والتي جاءت كالتالي:

- الطول بين ثلاثة وثلاثين حرفا والأحرف المسموح بها تشمل الأحرف اللاتينية الصغيرة والأرقام والنقاط والشرطات السفلية

- ضرورة احتواء الاسم على حرف واحد على الأقل وعدم البدء بـ www لتجنب الخلط مع المواقع

- يجب أن يكون كل اسم مستخدم فريدا مع تحقق فوري من التوفر عبر علامة اختيار خضراء أو رمز أحمر بعد اختيار الاسم تظهر شاشة تأكيد برسوم متحركة توضح ارتباط الاسم بالحساب

ميزات إضافية

تشمل التحسينات المرتقبة في واتساب إمكانية البحث عن الآخرين باستخدام أسماء المستخدمين دون الحاجة لمشاركة الأرقام كما ستظهر إشعارات عند إضافة أو تغيير أو إزالة أسماء المستخدمين لتجنب الالتباس وقد يستخدم رقم تعريف شخصي اختياري لبدء المحادثات عبر أسماء المستخدمين مما يقلل من البريد المزعج.

موعد الإصدار الرسمي

حتى الآن لا يوجد تاريخ محدد لإطلاق الميزة رسميًا، بينما التطوير مستمر منذ عام 2023 مع تحديثات دورية للإصدارات التجريبية على أنظمة Android وiOS والويب.

وتشير الاكتشافات الأخيرة حتى مايو 2025 إلى قرب اختبار الميزة للجمهور مع استمرار واتساب في ضمان استقرارها على جميع المنصات.

تأثير الميزة على المستخدمين

ستغير أسماء المستخدمين طريقة استخدام واتساب خصوصا لمن يحرصون على الخصوصية حيث لن يكون هناك حاجة لمشاركة رقم الهاتف مع الغرباء وستصبح الأسماء أسهل للتذكر والمشاركة من الأرقام وسيساعد رقم التعريف الشخصي والأسماء الفريدة في تقليل مخاطر البريد المزعج والاحتيال كما تسهّل على الشركات التواصل مع العملاء باستخدام أسماء سهلة التذكر الميزة اختيارية ويمكن للمستخدمين الاستمرار في استخدام أرقام الهواتف إذا رغبوا بذلك.

خطوات يجب على المستخدمين اتخاذها

يجب تحديث تطبيق WhatsApp لأحدث نسخة من خلال App Store أو Google Play ومتابعة الإصدارات التجريبية إذا كنت مختبرا عبر TestFlight أو Google Play Beta.