تسريبات جديدة تكشف ملامح آيفون "18 برو" و" 17e" قبل طرحهما

كشفت تسريبات حديثة، مصدرها منصة "ويبو" الصينية، عن أولى التفاصيل المتعلقة بهاتفي آيفون 18 برو وآيفون 17 e المتوقع إطلاقهما العام المقبل، لتمنح المتابعين نظرة مبكرة على ما تخطط له شركة "أبل" في أجهزتها المقبلة.

ووفقا للتقارير التي نقلها موقع "9to5Mac " المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فإن تصميم آيفون 18 برو سيحافظ على الشكل العام للكاميرا الخلفية كما هو في هاتف آيفون 17 برو، مع استمرار الجزء البارز الذي يمتد بعرض الهاتف بالكامل، دون تغييرات جذرية في شكل الوحدة البصرية.

أما بالنسبة لهاتف آيفون 17e، المتوقع طرحه في مطلع العام المقبل، فتشير التسريبات إلى أنه سيأتي مزودا بميزة Dynamic Island في أعلى الشاشة، بدلا من النتوء التقليدي المستخدم في طراز آيفون 16e الحالي.

وأضافت المصادر أن شاشة آيفون 17e ستعمل بمعدل تحديث 60 هرتز فقط، وهو ما لا يُعد مفاجئا، إذ إن "أبل" قدمت دعم تقنية ProMotion التي توفر معدل تحديث متغير حتى 120 هرتز لطرازات آيفون الأساسية حديثا ضمن سلسلة آيفون 17، ما يجعل من المستبعد وصولها إلى النسخة الاقتصادية "e" في الوقت القريب.

وتعد تقنية ProMotion من أبرز خصائص العرض في أجهزة "أبل"، إذ تتيح للمستخدمين تجربة بصرية أكثر سلاسة واستجابة في التمرير والألعاب والتفاعل اليومي مع الجهاز.