تقليل أيام العمل الأسبوعية بسبب الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

توقع إيريك يوان، مؤسس ورئيس شركة "زووم"، أن يؤدي التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة إلى تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية، مشيرا إلى أن المساعدين الذكيين سيحدثون تحولا جذريا في طريقة إنجاز المهام اليومية.

وفي تصريحات نقلها موقع TechCrunch، أوضح يوان أن شركته بدأت دمج الذكاء الاصطناعي في خدماتها المختلفة، من بينها ميزة "التوأم الرقمي"، وهي أداة تتيح إنشاء نسخة افتراضية من المستخدم يمكنها التحدث نيابة عنه في الاجتماعات.

وكشف يوان أنه استخدم بالفعل نسخته الافتراضية خلال مكالمة الأرباح مع المستثمرين هذا العام، في خطوة استعراضية أبرزت مدى التقدم في دمج الذكاء الاصطناعي بالتواصل البشري.

وقال يوان إن شركته تضع الذكاء الاصطناعي في صميم خططها المستقبلية، مضيفا: "عندما يسأل عن استثماراتي المقبلة، تكون إجابتي دائما: الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي، ثم الذكاء الاصطناعي."

وأشار إلى أن فريق "زووم" يعقد اجتماعات مطولة لمناقشة سبل دمج التقنية في أدوات العمل التعاوني مثل لوحات الكتابة والمستندات التفاعلية.

وتخيل يوان مستقبلا تصبح فيه الاجتماعات الطويلة والمجهدة شيئا من الماضي، موضحا: "بدلا من جلوس مديرين في اجتماع لساعات لمناقشة عقد ما، يمكن لتوأمهما الرقمي إنجاز المهمة أولا."

وأضاف يوان أن الذكاء الاصطناعي سيحدث نقلة كبيرة في إدارة البريد الإلكتروني، من خلال فرز الرسائل المهمة والرد التلقائي على المراسلات الضرورية، ما سيوفر وقتا كبيرا للعاملين.

وأكد أن الهدف النهائي هو رفع كفاءة العمل إلى درجة تسمح بتقليل عدد أيام العمل، قائلًا: "بعد خمس سنوات من الآن، أعتقد أننا سنعمل ثلاثة أو أربعة أيام فقط أسبوعيا، وهذا هو الهدف."

ويرى خبراء أن تصريحات يوان تعكس اتجاها متناميا بين قادة التكنولوجيا لإعادة تعريف مفهوم العمل، في ظل تسارع توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتحقيق توازن أفضل بين الحياة والعمل.