25 لقطة مذهلة تبدو مستحيلة لكنها حقيقية 100%

نشرت منصة "121clicks" تقريرا مصورا يضم مجموعة من أكثر الصور واقعية وإبهارا على الإنترنت، لكنها رغم مظهرها "المستحيل" حقيقية تماما دون أي تعديل رقمي أو مؤثرات بصرية.

وأوضح التقرير أن شبكة الإنترنت تعج بصور تثير الدهشة لغرابتها "سيارة تكاد تختفي، أو غيوم تتشكل كأمواج البحر، أو مبنى يبدو وكأنه يذوب تحت أشعة الشمس" ومع ذلك، فإن السر لا يكمن في برامج التحرير، بل في لحظة التوقيت المثالي والزوايا غير المألوفة التي تُبرز جمال العالم الواقعي كما هو.

وأشار الموقع إلى أن الواقع أحيانا يتجاوز الخيال، متلاعبا بالضوء والظلال والألوان ليُنتج مشاهد سريالية أقرب إلى الأحلام منها إلى الحقيقة ومن الطقس الغريب إلى الأوهام البصرية المدهشة، تظهر الصور أن العالم الطبيعي لا يحتاج إلى مؤثرات رقمية ليُدهشنا.

وتُوثّق الصور الـ 25 التي نشرها الموقع لحظات فريدة من نوعها، أشبه بما يشبه "خللا في الماتريكس"، التقطها أشخاص عاديون صادف وجودهم في المكان والوقت المناسبين بعضها يضحك، وبعضها يثير الحيرة أو الإعجاب، لكنها جميعا تشترك في سمة واحدة الواقعية الخالصة دون أي تدخل رقمي.