"OpenAI" تطلق أول مجموعة تكاملات لتطبيق شات جي بي تي.. تفاصيل

كشفت شركة OpenAI عن مجموعة جديدة من التكاملات داخل تطبيق شات جي بي تي تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم في عدد من التطبيقات والخدمات الشهيرة مباشرة مع المساعد الذكي لتنفيذ المهام بشكل تلقائي ومن مكان واحد.

تشمل قائمة التطبيقات المدعومة سبوتيفاي وكانفا وفيغما وإكسبيديا وبوكينغ مما يتيح للمستخدم مثلا إنشاء قائمة تشغيل موسيقية أو تصميم عرض تقديمي أو حجز الفنادق ورحلات الطيران دون مغادرة واجهة الدردشة وذلك بحسب تقرير نشره موقع تك كرانش.

كيفية البدء

يمكن للمستخدمين تفعيل التكاملات الجديدة من خلال تسجيل الدخول إلى حسابهم في شات جي بي تي ثم كتابة اسم التطبيق المطلوب في بداية المحادثة.

بعد ذلك يقوم المساعد الذكي بإرشاد المستخدم خلال خطوات تسجيل الدخول وربط الحساب كما يمكن إدارة جميع التطبيقات من خلال المسار الإعدادات والتطبيقات والموصلات Apps & Connectors حيث يمكن تصفح التطبيقات المتاحة وربطها أو فصلها في أي وقت.

أبرز التطبيقات المدعومة

سبوتيفاي

يمكن لشات جي بي تي إنشاء قوائم تشغيل مخصصة بناء على الحالة المزاجية أو الذوق الموسيقي واقتراح فنانين وأغنيات جديدة بالإضافة إلى تعديل المكتبة الموسيقية.

كانفا

يساعد المساعد في تصميم المنشورات والعروض التقديمية والبوسترات من خلال أوامر نصية بسيطة مع إمكانية تحديد الألوان والخطوط والمقاسات وتعديل التصميم لاحقًا داخل كانفا.

فيغما

يتيح تصميم المخططات التفاعلية وخرائط التدفق وإنشاء خارطة طريق للمشروعات مع تحديد المواعيد والتسليمات لفِرق العمل.

بوكينج وإكسبيديا

يمكن للمساعد البحث عن فنادق ورحلات جوية حسب الميزانية والموقع وعدد المسافرين مع تخصيص النتائج وفق المرافق المطلوبة مثل إفطار مجاني أو قرب وسائل النقل.

كورسيرا

يساعد المستخدمين على العثور على الدورات التعليمية المناسبة مع مقارنة الخيارات من حيث التقييم والمدة والتكلفة.

Zillow

يتيح البحث عن منازل للبيع أو الإيجار باستخدام فلاتر دقيقة تشمل السعر وعدد الغرف والموقع الجغرافي.

الخصوصية والشركاء الجدد

أوضحت OpenAI أن ربط الحسابات يعني مشاركة بعض البيانات مع شات جي بي تي مثل سجل الاستماع في سبوتيفاي أو بيانات الحجز في بوكينغ داعية المستخدمين إلى مراجعة الأذونات بعناية قبل تفعيل أي تكامل مع إمكانية إلغاء الربط في أي وقت من الإعدادات.

كما كشفت الشركة عن نيتها إضافة شركاء جدد قريبا من بينهم أوبر ودوور داش وOpenTable ووول مارت وتارجت لتوسيع قدرات المساعد وتحويله إلى منصة موحدة لإدارة المهام اليومية.

وتتوفر هذه التكاملات حاليا في الولايات المتحدة وكندا فقط على أن تطرح في أوروبا والمملكة المتحدة خلال مراحل لاحقة.