بعد خلل تسبب في إعادة التشغيل.. جوجل تُطلق تحديثا طارئا لهذه الهواتف

أطلقت شركة جوجل تحديثا طارئا جديدا لنظام أندرويد 16 بعد أيام من اضطرارها إلى سحب إصدار سابق تسبب في مشكلة تكرار إعادة التشغيل (Bootloop) لعدد من هواتف بيكسل.

ويحمل التحديث الجديد اسم Android 16 QPR2 Beta 3.1، وجرى طرحه يوم الإثنين، بالتزامن مع إصدار أبل النسخة التجريبية الرابعة من نظام iOS 26.1. ويهدف التحديث أساسا إلى معالجة الخلل البرمجي الذي أصاب بعض مستخدمي سلسلة بيكسل 6.

يحمل الإصدار الجديد رقم BP41.250916.010، ويبلغ حجمه نحو 469 ميغابايت لهواتف بيكسل 6 و6 برو و6a، في حين تحصل بقية الطرازات المؤهلة على نسخة أصغر لا تتجاوز 2.64 ميجابايت، نظرا لأن أجهزة بيكسل 6 لم تتلق الإصدار السابق Beta 3، وهو ما دفع جوجل إلى دمج النسختين في تحديث واحد.

وأوضحت الشركة أن سبب الخلل يعود إلى تفعيل ميزة "وضع سطح المكتب" (Desktop Mode)، التي أدت إلى دخول بعض الأجهزة في حلقة إعادة تشغيل متكررة بعد تثبيت التحديث السابق.

ورغم أن جوجل لم تصدر ملاحظات تفصيلية جديدة حول النسخة 3.1، فإنها أكدت أن التحديث يتضمن جميع الإصلاحات السابقة، بما في ذلك تحسينات في أداء البطارية، وتصحيح مشكلات في تحديثات نظام Google Play، وإصلاح أعطال الإيماءات على الشاشة الرئيسية والأيقونات الرمادية، إلى جانب تحسينات في الكاميرا والاتصال عبر البلوتوث.

كما يحتوي التحديث على تصحيح أمني حتى 5 أكتوبر 2025، إلى جانب تحديث لخدمات جوجل إلى الإصدار 25.34.34.

وأشار مستخدمون ضمن برنامج النسخة التجريبية إلى أن أداء هاتف بيكسل 6 برو أصبح أكثر استقرارا وسلاسة بعد التحديث، رغم استمرار بعض الملاحظات على عمر البطارية.