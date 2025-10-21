تحرك عاجل من ميتا بعد موجة نصب كبرى على واتساب وماسنجر.. ما القصة؟

تستعد شركة ميتا لإطلاق مجموعة من الأدوات الجديدة تهدف إلى تعزيز حماية مستخدمي تطبيقي واتساب وماسنجر من عمليات الاحتيال الإلكتروني المتزايدة.

وأوضحت الشركة أن فرقها تمكنت منذ بداية عام 2025 من اكتشاف وتعطيل نحو 8 ملايين حساب مرتبط بمراكز احتيال في كل من ميانمار ولاوس وكمبوديا والإمارات والفلبين، إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد أكثر من 21 ألف صفحة على فيسبوك كانت تنتحل صفة خدمات دعم عملاء لشركات معروفة، وفقا لموقع Engadget المتخصص في التكنولوجيا.

ورغم هذه الجهود، تؤكد ميتا أن الطريق لا يزال طويلا للقضاء على هذا النوع من الجرائم الرقمية، لا سيما تلك التي تستهدف كبار السن ممن يفتقرون للخبرة التقنية أو الوعي بأساليب الاحتيال الحديثة.

وفي إطار تعزيز الأمان على واتساب، ستبدأ الشركة قريبا بعرض تنبيهات تحذيرية للمستخدمين عند محاولة مشاركة الشاشة مع أشخاص خارج قائمة جهات الاتصال أثناء مكالمات الفيديو، نظرا لأن هذه الخطوة تستخدم أحيانا من قبل المحتالين للوصول إلى بيانات حساسة مثل المعلومات المصرفية.

كما تختبر ميتا حاليا أدوات متقدمة لرصد الاحتيال في محادثات ماسنجر على الهواتف المحمولة، إذ أنه عند استقبال رسالة يشتبه في كونها احتيالية، سيظهر للمستخدم تحذير ذكي يخبره بأن الرسالة مشبوهة، مع إمكانية إرسالها إلى ميتا للمراجعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي حال تأكد الاشتباه، سيعرض النظام قائمة بعلامات التحذير الأكثر شيوعا، مثل عروض العمل الوهمية أو الوظائف التي تعد بأرباح سريعة أو يمكن إنجازها من المنزل دون مبرر منطقي.

وتابعت ميتا أنه سيتم تنبيه المستخدمين بعدم تحويل الأموال أو إرسال بطاقات الهدايا، وهي من الوسائل الشائعة التي يعتمدها المحتالون.

ولم تكشف ميتا بعد عن موعد الإطلاق الرسمي لأداة التحذير الجديدة على ماسنجر، لكنها دعت المستخدمين إلى تعزيز أمان حساباتهم من خلال تفعيل كلمات مرور للتحقق السريع من الهوية، وإجراء فحص أمني شامل لمراجعة إعدادات الأمان وتحديث كلمات المرور بانتظام.