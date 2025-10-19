علماء الفضاء يكتشفون "العالم السري" في نظامنا الشمسي

أثار اكتشاف حديث في الفضاء دهشة علماء الفلك، بعد ظهور ما وصفوه بـ"العالم السري" مختبئا في أعماق نظامنا الشمسي.

هذا الكائن الغامض، الذي قد يكون كوكبًا لم يُرصد من قبل، يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول أسرار الكون وربما وجود كائنات فضائية لا نعرف عنها شيئًا.

إعادة النظر في النظام الشمسي

وتضم المجموعة الشمسية ثمانية كواكب معروفة، من بينها الأرض، لكن الدراسة الجديدة تشير إلى وجود كائن محتمل لم يُكتشف بعد.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العلماء يؤكدون أن الوقت قد حان لإعادة النظر في تكوين نظامنا الشمسي، حيث يقولون: "ثمة عالم سري كامن على حافة نظامنا الشمسي".

الكوكب "واي" المحتمل

يشير الباحثون إلى أن الجسم المكتشف يكمن في فناء الأرض الخلفي ويطلقون عليه اسم "الكوكب Y" أو "واي"، الذي قد يكون صخريًا وحجمه مشابه للأرض.

ولم يتم التأكد بعد من كونه كوكباً فعليًا، لذلك ما زال يشار إليه كمفهوم محتمل.

وقد لاحظ العلماء ميلانًا غير عادي لـ 50 جسما في حزام كايبر، وهو منطقة من الأجسام الجليدية خلف نبتون، ما أدى إلى افتراض وجود هذا الكوكب المحتمل.

وقال الباحث الرئيسي، الدكتور أمير سراج: "بدأنا نحاول إيجاد تفسيرات أخرى، لكن ما وجدناه هو أننا نحتاج بالفعل إلى كوكب هناك".

التركيز على حزام كايبر

يعتبر حزام كايبر حلقة من الأجرام الجليدية والكويكبات والكواكب القزمة بعد نبتون، ويعتقد العلماء أنه تشكل نتيجة حركة الكواكب الثمانية.

وأي كواكب محتملة في هذه المنطقة البعيدة تتلقى ضوءًا قليلًا جدًا من الشمس، مما يجعل رؤيتها صعبة بالتلسكوبات التقليدية ومع ذلك، يمكن رصد آثارها من خلال تأثيرها على الأجرام الأخرى في الحزام.

في عام 2016، اقترح عالما الفلك مايك براون وكونستانتين باتيجين فرضية "الكوكب التاسع" أو "كوكب إكس"، مستندين إلى حركة 12 جسمًا من حزام كايبر، وأكدوا أنه كوكب ضخم وبعيد جدًا.

ويؤكد الدكتور سراج أن ما رصدوه مختلف عن "كوكب إكس"، ولذلك أطلقوا عليه اسم "واي"، ما يعني أن مجموعتنا الشمسية قد تحتوي على تسعة أو عشرة كواكب، وليس فقط الثمانية المعروفة حاليا.