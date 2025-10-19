إعلان

الصين تتهم أمريكا بتنفيذ هجوم سيبراني على المركز الوطني لمراقبة الوقت

كتب : مصراوي

11:44 ص 19/10/2025

هجوم سيبراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب ا)

اتهمت بكين اليوم الأحد الولايات المتحدة بتنفيذ هجمات سيبرانية على المركز الوطني لمراقبة الوقت في مدينة شيان.

واتهمت وزارة الأمن العام وكالة الأمن القومي الأمريكي بتنفيذ هجمات بداية من مارس 2022.

وقالت الوزارة إن الهجمات بدأت باستغلال ثغرات أمنية في الهواتف المحمولة للعاملين، تبعها هجوم على الحواسب الآلية بالمركز.

ويشار إلى أن المركز مسؤول عن التوليد والحفاظ على الوقت الرسمي في الصين. وهذا يشكل أساسا لشبكات الاتصالات والأنظمة المالية وإمدادات الكهرباء.

ويمكن أن تسبب الهجمات من هذا النوع في حدوث اضطرابات قوية، حسبما جاء في تقرير الوزارة. ويشار إلى أن الصين لديها منطقة زمنية واحدة من الرغم من حجمها.

ولم يرد أي رد فعل من جانب الولايات المتحدة. ويذكر أن الجانبين يتبادلان الاتهامات دائما بشأن شن الهجمات السيبرانية .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصين أمريكا هجوم سيبراني المركز الوطني لمراقبة الوقت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين