هل تٌؤثر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال وتضر بمفرداتهم اللغوية؟



وكالات

تشير الأبحاث الجديدة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تكتفي بتقديم أحدث "ميمات" (Memes) للأطفال فحسب، بل قد تعبث فعليا بقدراتهم العقلية.

ووجدت دراسة صادرة عن جامعة كاليفورنيا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، أن الأطفال الذين يقضون وقتا أطول على التطبيقات يسجلون درجات أقل في اختبارات القراءة والمفردات والذاكرة وكلما طالت مدة التصفح، انخفض أداؤهم.

وبحث الباحثون في بيانات أكثر من 6000 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 و 11 عاما، الذين يشاركون في دراسة "تطور الدماغ المعرفي للمراهقين" ABCD الطويلة الأمد، والتي تتعقب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ضمن عوامل أخرى.

وتم تقسيم الأطفال إلى 3 مجموعات بناءً على كيفية تطور عاداتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بمرور الوقت:

- المجموعة الأولى استخدمت القليل من وسائل التواصل الاجتماعي أو لم تستخدمها على الإطلاق.

- المجموعة الثانية بدأت باستخدام منخفض لكنها وصلت إلى نحو ساعة واحدة يوميا بحلول سن 13 عاما.

- المجموعة الثالثة كانت تقضي ثلاث ساعات أو أكثر يومياً على المواقع بحلول هذا العمر.

وخضعت كل مجموعة لسلسلة من الاختبارات المعرفية في بداية دراسة "ABCD" ومرة أخرى في مرحلة المراهقة المبكرة.

وجد الباحثون، أن الأطفال الذين أمضوا نحو ساعة واحدة يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي سجلوا درجة أو درجتين أقل في اختبارات القراءة والذاكرة مقارنة بأولئك الذين لم يتصفحوها على الإطلاق.

أما أولئك الذين ظلوا ملتصقين بالتطبيقات لمدة ثلاث ساعات أو أكثر، فسجلوا ما يصل إلى خمس درجات أقل.

وقال الدكتور سانجيف كوتاري، مدير طب أعصاب الأطفال في مركز كوهين الطبي للأطفال التابع لـ "نورثويل هيلث"، الذي لم يشارك في البحث: "من المثير للاهتمام ملاحظة أن كلتا المجموعتين اللتين تستخدمان مواقع التواصل الاجتماعي، سواء المنخفضة أو المرتفعة، عانتا من هذا الأداء الأكاديمي الضعيف".

ويشك كوتاري في أن المشكلة لها جانبان: قد يستخدم الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء الحصص الدراسية، مما يقلل من تركيزهم، أو قد يسهرون لوقت متأخر وهم يتصفحونها، مما يجعلهم محرومين من النوم وكسالى في اليوم التالي.

والأمر لا يتعلق فقط بالوقت الإجمالي أمام الشاشة فقد وجدت الدراسة أن التأثيرات كانت خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح كوتاري، أن وقت الشاشة العام، مثل مشاهدة التلفزيون، هو أكثر سلبية ورغم أنه لا يزال يتطلب الانتباه، إلا أنه يسمح بتعدد المهام.

أضاف: "يمكنك القيام بأمرين في الوقت نفسه، إبقاء عين وأذن على الشاشة والقيام بشيء آخر".

لكن مواقع التواصل الاجتماعي قصة مختلفة، حيث أوضح كوتاري قائلا: "إنها أكثر نشاطا بكثير"، مشيرا إلى أن الأطفال يتفاعلون بشكل مباشر مع المحتوى، مما يتطلب مزيدا من الاهتمام من الدماغ.

ونتيجة لذلك، أضاف: "لا يتبقى لديهم ما يكفي من القدرة الإدراكية أو الذاكرة للتركيز على الأداء الدراسي".

وتابع موضحا: "لذا، بشكل عام، انخراط هؤلاء المراهقين في وسائل التواصل الاجتماعي أمر ضار يجب عليهم القيام بأشياء أكثر بناءة لأدائهم الأكاديمي والمدرسي خلال ساعات الدراسة، وكذلك، إن أمكن، بعد ساعات الدراسة".

هذا وقد تتجاوز فوائد تسجيل الخروج من مواقع التواصل الاجتماعي الجانب الأكاديمي بكثير.

في عام 2023، أصدر كبير الجراحين في الولايات المتحدة تحذيرا يفيد بأن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تضر بالصحة العقلية للأطفال والمراهقين.

ويشير التقرير إلى أن الاستخدام المفرط قد يؤثر على مناطق الدماغ المرتبطة بالعاطفة، وربما يؤثر على التحكم في الاندفاع والسلوك الاجتماعي، مع احتمال زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق وتدني احترام الذات.

ومع تزايد المخاوف، تعمل أعداد متزايدة من المدارس في جميع أنحاء البلاد على تكثيف الجهود للحد من التكنولوجيا في الفصول الدراسية.

وهذا العام، طرحت مدينة نيويورك حظرا على استخدام الهواتف الذكية "من الجرس إلى الجرس" يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في جميع أنحاء المدينة.

وعلى الرغم من إثارة هذه السياسة للجدل، يبدو أنها تؤتي ثمارها فقد قال أحد المعلمين، إنها "أفضل شيء حدث للمدارس وللطلاب".

وحاليا، يحث الخبراء مثل كوتاري الآباء على الانضمام إلى هذا الجهد في المنزل عن طريق وضع قيود على استخدام أطفالهم لمواقع التواصل الاجتماعي خارج ساعات الدراسة.

وأضاف: "نهج "الجزرة الذهبية" المتمثل في التعزيز الإيجابي للسلوك الجيد ينجح دائما. امنحوهم حافزا لتقليل الانخراط في مواقع التواصل الاجتماعي والاهتمام أكثر بالدراسة عن طريق منحهم مكافآت في عطلة نهاية الأسبوع".

واقترح أن ذلك قد يعني السماح لهم بمشاهدة فيلم، أو منحهم وقتا إضافيا لممارسة الرياضة، أو تقديم وجبة مفضلة لديهم.

وقال: "أعتقد أن التعزيز الإيجابي للسلوك الجيد هو الطريق لإقناع هؤلاء الأطفال بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي"، وفقا لروسيا اليوم.