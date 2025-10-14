زر جديد في جوجل يتيح إخفاء جميع الإعلانات دفعة واحدة.. تعرف عليه

في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، أعلنت شركة جوجل عن تحديث في طريقة عرض الإعلانات داخل نتائج البحث، حيث ستظهر الإعلانات النصية الممولة ضمن قسم واحد قابل للطي (Collapsible Section) في أعلى الصفحة، بدلا من عرضها بشكل منفصل كما كان في السابق.

وسيحمل القسم الجديد وسما واضحا بعنوان "Sponsored"، يظل ظاهرا أثناء التمرير، وفقا لتقرير نشره موقع PhoneArena. ويتيح التصميم للمستخدمين إمكانية إخفاء جميع الإعلانات دفعة واحدة عبر زر مخصص في أسفل القسم، لتختفي النتائج الممولة وتطوى تحت الوسم نفسه، مع إمكانية إظهارها مجددا عند الرغبة.

لكن رغم ذلك، فإن الميزة الجديدة تأتي بتحفظ، إذ لا يمكن إخفاء الإعلانات إلا بعد التمرير حتى نهاية القسم المموّل، ما يعني أن المستخدم سيضطر لمشاهدتها أولا قبل أن يتمكن من إخفائها.

وأكدت "جوجل" أن هذا التغيير لا يؤثر على دمج الذكاء الاصطناعي في نتائج البحث، حيث سيظل وسم "Sponsored" ظاهرا فوق أو أسفل نتائج الذكاء الاصطناعي التوليدية (AI Overviews)، ما قد يجعل المستخدم بحاجة إلى التمرير أكثر لإخفاء الإعلانات بالكامل.

التحديث بدأ بالوصول تدريجيا إلى المستخدمين حول العالم، على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، في إطار سعي الشركة لإضفاء مزيد من التنظيم والوضوح على واجهة نتائج البحث.

ورغم أن "جوجل" ترى في التصميم الجديد تجربة أكثر سلاسة ووضوحا، فإن البعض يعتبرها مجرد محاولة للتوفيق بين راحة المستخدم والحفاظ على إيرادات الإعلانات، وسط تزايد المنافسة من أنظمة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركات أخرى.