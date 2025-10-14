هل تستغني مايكروسوفت عن شات جي بي تي؟.. إعلان جديد يثير التساؤلات

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي من تطويرها الداخلي لتوليد الصور من أوامر نصية، تحت اسم "MAI-Image-1"، في خطوة تؤكد توجهها نحو بناء منظومتها المستقلة في هذا المجال.

وقالت الشركة في بيان رسمي إن النموذج الجديد يعد "الخطوة التالية في رحلتنا"، موضحة أنه يتميز بقدرته على إنتاج صور فوتوغرافية عالية الواقعية، خاصة في مشاهد الطبيعة والبرق، مع سرعة في الاستجابة تفوق النماذج الأكبر حجمًا والأبطأ أداء.

وأضافت مايكروسوفت أن "MAI-Image-1" احتل مرتبة ضمن أفضل 10 نماذج على منصة "LMArena"، وهي منصة معيارية تقيم نماذج الذكاء الاصطناعي بناء على تصويت المستخدمين على جودة المخرجات البصرية.

ويأتي هذا النموذج ضمن استراتيجية مايكروسوفت للحد من اعتمادها على شركة OpenAI، مطورة "شات جي بي تي"، من خلال تطوير مجموعة نماذجها الخاصة التي تشمل أيضا مولد الصوت "MAI-Voice-1 AI" وروبوت الدردشة "MAI-1-preview".

وكانت مايكروسوفت من أبرز المستثمرين في "OpenAI"، إلا أن العلاقة بين الطرفين شهدت تعقيدات خلال الأشهر الأخيرة، دفعت الشركة إلى التعاون مع Anthropic لتزويد بعض ميزات Microsoft 365 بقدرات ذكاء اصطناعي إضافية، بالتوازي مع تسريع تطوير تقنياتها الذاتية مثل "MAI-Image-1".