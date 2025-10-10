25 صورة مذهلة من أعماق الأدغال والحياة البرية

بعضها يتجاوز 150 ألف جنيه.. أسعار جميع إصدارات هواتف آيفون 17 في مصر

نشر موقع "121clicks" مجموعة مكونة من 25 صورة استثنائية تجسد روعة الحياة البرية، حيث يبرز هذا الفن كتجربة تتجاوز مجرد التقاط الصور إلى تأمل عميق في روح الطبيعة الجامحة.

وتأخذك هذه الصور المذهلة في رحلة بصرية عبر الأدغال والجبال والأنهار والسماء، لتكشف عن الحيوانات في أكثر لحظاتها عفوية وصدقا.

من النمور التي تجوب الأعشاب الطويلة بكل رشاقة، إلى الفيلة التي تسير في ظلال الغروب الذهبي، تروي كل لقطة قصة بصرية عن القوة والجمال والصراع من أجل البقاء.

هذه الصور التي التقطها مصورون حائزون على جوائز عالمية، تنجح في نقل السحر الخالص للطبيعة، حيث تكاد تشعر بحركة جناحي الطائر أثناء التحليق، أو نظرة الأسد التي تثقب الأعماق.