ميزة خفية في أندرويد 16 تحميك من التجسس.. إليك طريقة تفعيلها

أضاف نظام أندرويد 16 ميزة أمان جديدة تهدف إلى منع تقنيات المراقبة والتتبع من تحديد موقع هاتفك أو اعتراض اتصالاته، وذلك عبر تنبيه المستخدم عندما يدخل الجهاز في اتصال مع شبكة جوال مزيفة أو غير آمنة.

وتستخدم أجهزة تعرف باسم "ستينجراي" كأدوات لتعقب الهواتف الخلوية واعتراض الاتصالات.

ورغم أن هذه الأجهزة تستعمل أحيانا من قبل جهات إنفاذ القانون لتحديد مواقع الهواتف، يمكن استغلالها أيضا من قبل مجرمين ومحتالين للحصول على معلومات شخصية أو التلاعب باتصالات المستخدمين، بحسب تقرير نشره موقع HuaweiCentral .

إشعار الشبكة في أندرويد 16

تعتبر ميزة إشعار الشبكة (Network Notifications) جزءا من وظائف الأمان المدمجة في أندرويد 16. تقوم الميزة بمراقبة حالة الاتصال الخلوي وتنبه المستخدم فور اكتشاف اتصال بجهاز سقفٍ خلويٍ وهمي أو بشبكة غير مشفرة تطلب معرّفات فريدة لهاتفك.

وبعبارة أخرى: تخبرك أن هاتفك قد يتصل بشبكة تبدو شرعية لكنها في الواقع تحاول اعتراض البيانات أو تحديد موقع الجهاز.

كيف تفعل الميزة؟

يمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة من خلال:

فتح الإعدادات.

الذهاب إلى الإعدادات والخصوصية أو مركز الأمان.

فتح قسم الإشعارات وتفعيل خيار "إشعارات الشبكة".

يُذكر أن هذه الخاصية متاحة فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 16، وقد تطرح أيضا على بعض الطرازات الرائدة حسب خطط جوجل.

تحذير من محاولات بناء أبراج خلوية وهمية

وأشارت تقارير إلى أن جهات مثل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) طلبت استخدام معدات تتبع للهواتف الذكية عبر مركبات ميدانية، كما تكثف بعض الجهات جهودها التي قد تشمل إنشاء أبراج خلوية وهمية لاستدراج الأجهزة المتصلة إليها.

وجود ميزة إشعار الشبكة يضع المستخدمين في صورة المخاطر المحتملة ويمنحهم فرصة للتحقق أو قطع الاتصال.