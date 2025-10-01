إعلان

إيلون ماسك يعتزم إطلاق "جروكيبيديا" كمنافس لـ "ويكيبيديا"

كتب : مصراوي

11:41 ص 01/10/2025

إيلون ماسك

(د ب أ)

صرح إيلون ماسك الثلاثاء، بأنه يعمل على تطوير موقع منافس لويكيبيديا من خلال شركة الذكاء الاصطناعي التي يمتلكها "إكس.أيه.أي"، معلنا عن خطط لإطلاق منصة تسمى جروكيبيديا.

وقال ماسك الذي يمتلك منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن الخدمة الجديدة سوف تكون "تحسنا هائلا" عن الموسوعة الإلكترونية القائمة منذ فترة طويلة القائمة على مساعدات من المتطوعين في إدخال المعلومات وتحريرها.

ولطالما اتهم الملياردير ويكيبيديا بالانحياز السياسي حيث زعم أنها تعكس آراء يسارية. وماسك نفسه منحاز بشكل متزايد للمواقف اليمينية.

وانتقد ديفيد ساكس، حليف ماسك الذي عينه الرئيس دونالد ترامب مؤخرا مفوضا للذكاء الاصطناعي في إدارته استخدام محتوى ويكيبيديا لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي قبل فترة قصيرة من إعلان ماسك.

ويأتي اسم جروكيبيديا من روبوت الدردشة جروك الخاص بشركة إكس.أيه.أي، وهو ما وصفه ماسك بأنه "يسعى للحقيقة إلى أقصى حد".

إيلون ماسك شركة الذكاء الاصطناعي جروكيبيديا

