يصل سعره 5,699 ريالا سعوديا.. ما موعد نزول آيفون 17 في السعودية رسميًا؟



وكالات

أعلنت شركة أبل رسميًا عن سلسلة هواتف آيفون 17 خلال مؤتمرها السنوي الذي عُقد الثلاثاء، إذ كشفت فيه عن مجموعة من الأجهزة الجديدة التي تمثل نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية.

وجاءت أبرز هذه الأجهزة التي أعلنت عنها الشركة: "آيفون 17، آيفون 17 برو، آيفون 17 برو ماكس، وآيفون 17 إير الجديد كليًا".

وبحسب مصادر رسمية، فإن موعد الطلب المسبق لهواتف آيفون 17 في السعودية سيبدأ يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، بينما سيكون الإطلاق الرسمي في المتاجر السعودية يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، وهو نفس التاريخ المعتمد عالميًا من قبل "أبل".

وجاءت مواصفات هواتف سلسلة آيفون 17، وسعر آيفون في السعودية لطرازته الأربعة: آيفون 17 و إير وبرو وبرو ماكس كالآتي.

مواصفات آيفون 17:

- شاشة Super Retina XDR OLED بمقاس 6.3 إنش ومعدل تحديث 120Hz.

- شريحة A19 الجديدة التي تقدم أداءً فائقًا وكفاءة في استهلاك الطاقة.

- كاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل مع ميزة Center Stage.

- تصميم أنحف وألوان جديدة مثل الأزرق الضبابي والأرجواني.

- دعم eSIM فقط في دول الخليج، بما فيها السعودية.

آيفون 17 برو ماكس:

- تأتي بشاشة OLED قياس 6.9 إنش، ومعالج A19 Pro.

- بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

- كاميرات خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل، مع دعم تصوير فيديو بدقة 8K.

- شحن سريع يصل إلى 50% خلال 20 دقيقة.

سعر آيفون في السعودية

آيفون 17: يبدأ من 3,799 ريالا سعوديا.

آيفون 17 إير: يبدأ من 4.699 ريالا سعوديا.

آيفون 17 برو: يبدأ من 5.199 ريالا سعوديا.

آيفون 17 برو ماكس: يبدأ من 5,699 ريالا سعوديا.

نصائح للراغبين بالحجز

يُنصح بمتابعة متجر "أبل" الإلكتروني أو تطبيق Apple Store لتفعيل التنبيهات.

الحجز المسبق يضمن الحصول على الجهاز من أول دفعة، خاصة مع توقعات بنفاد الكمية سريعًا.

مع هذه المواصفات المتقدمة والتصميم الجديد، يبدو أن آيفون 17 سيحظى بإقبال كبير في السوق السعودي، خاصة مع دعم "أبل" للغة العربية في متجرها الإلكتروني في السعودية، بحسب العربية.