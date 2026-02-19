قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حركة حماس لن تتخلى عن سلاحها في الوقت الحالي، موضحًا أن الحركة تعتبر سلاحها الضمان الوحيد لبقائها وسلامتها، قائلًا: "لو آمنت بالخروج، يمكن تسيب سلاحها، لكن حتى الآن لا توجد أي مؤشرات على ذلك".

من يدعم القضية الفلسطينية في الوقت الحالي؟

تطرق "عكاشة" خلال بودكاست أسئلة حرجة، مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد ، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع (مصراوي - يلاكورة - شيفت - الكونسلتو)، إلى الحديث عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها لم تعد القضية المركزية عند كل الدول العربية، إذ تولي 6 أو 7 دول فقط اهتمامًا حقيقيًا بالقضية، بينما الباقي لا يهمه الوضع.

وأكد أن المجلس الوطني الفلسطيني سيظل المرجعية في غزة حتى يتم إنتاج إدارة محلية جديدة، مع الإشارة إلى أن أي إدارة مستقبلية ستستعين بكوادر من منظمة التحرير الفلسطينية بعيدًا عن حماس أو أي فصيل آخر.

هل انتهى مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة؟

أوضح "عكاشة"، أن المشروع الغربي الأمريكي لتهجير سكان غزة لم ينته بعد، وأن إسرائيل تتعامل دائمًا مع الردود على تحركاتها قبل وضع أي خطط تنفيذية، متحدثًا عن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في نوفمبر، بقوله: إن اليمين سوف يستمر في السلطة، سواء بانتخاب نتنياهو أو أي بديل آخر، يعني عدم وجود حل قريب للأزمة.

وأشار الإعلامي توفيق عكاشة، إلى أن قيادة جامعة الدول العربية ستتغير بعد انتهاء مدة السفير أحمد أبو الغيط في يونيو المقبل، بجانب وجود كوادر مصرية مؤهلة لتولي المنصب مستقبلًا، وهو ما يتمنى حدوثه في المستقبل القريب.

وأجاب توفيق عكاشة، على تساؤل "الجلاد": فين الأمل من وجهه نظرك في المنطقة وفي اللي إحنا داخلين عليه؟، قائلًا: عند عمر.. بقى حضرتك اسأل عمر".

