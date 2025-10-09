

وكالات

طرحت Alcatel هاتفا جديدا، اعتبره خبراء التقنية من أفضل الأجهزة الذكية المحمولة الداعمة لشبكات 5G الخلوية، بفضل صفاته المتطورة وأدائه العالي في فئته.

حصل Alcatel V3 Ultra على هيكل أنيق التصميم ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (167.6/75.5/8) ملم، وزنه 196 ج، وحصل على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1080/2460) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعدل 395 بيكسل/الإنش تقريبا، وحصلت الشاشة على تقنية NxtPaper، وحميت بزجاج Mohs level 7 المقاوم للصدمات والخدوش.



يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-14" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعلج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

ويتميز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة التي أتت بدقة (108+8+2) ميجابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميجابيكسل.

زوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5010 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، وفقا لروسيا اليوم.