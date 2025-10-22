إعلان

لمحبي التصوير والفيديوهات.. هاتف جديد من Realme بمواصفات ودقة عالية

كتب : مصراوي

06:53 ص 22/10/2025

Realme

وكالات

كشفت Realme عن هاتفها الجديد الذي حصل على أفضل المواصفات وجهّز بكاميرات ممتازة لتوثيق صور وفيديوهات عالية الدقة.

زوّد Realme GT8 Pro بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+50+50) ميجابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، كما زود بتقنيات Dolby Vision، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميجابيكسل.

هيكل الهاتف أتى مقاوما للماء والغبار وفق ميعيار IP68/IP69، أبعاده (161.8/76.9/8.2) ملم، وزنه 214 غ.


شاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (1440/3136) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 508 بيكسل /الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 2000 شمعة/م.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16 قابل للتحديث مع واجهات Realme UI 7.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت.

زوّدته Realme أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط، وفقا لروسيا اليوم.

