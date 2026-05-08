إعلان

"انقطاع الخدمة عن بعض المناطق".. "مياه الجيزة" تدفع بفرق الطوارئ لإصلاح كسر خط رئيسي

كتب : محمد عبدالناصر

10:21 م 08/05/2026

قطع المياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث تسريب مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي بجوار محطة مترو أم المصريين.

وأوضحت الشركة أن أعمال الإصلاح تستلزم قطع المياه عن مناطق: «المنيب – ساقية مكي – البحر الأعظم – العمرانية – الكونيسة»، وضعف المياه بمناطق: «الهرم – فيصل»، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.
وأكدت الشركة الدفع بفرق الصيانة والطوارئ، وسيارات شفط المياه والبدالات المحمولة، لسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.
كما أعلنت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة لحين الانتهاء من الإصلاحات وعودة الخدمة بشكل طبيعي، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن.

اقرأ أيضًا:

جولة مفاجئة.. محافظ الجيزة يضبط حالات بناء مخالف ويصدر توجيهات عاجلة

محافظ الجيزة يكرّم عمال النظافة بعد جهودهم في مواجهة موجة الأمطار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مياه الجيزة أماكن قطع المياه بالجيزة محافظة الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟
شئون عربية و دولية

"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟
في يومه العالمي.. 8 معلومات لا تعرفها عن الحمار ستغير نظرتك له
علاقات

في يومه العالمي.. 8 معلومات لا تعرفها عن الحمار ستغير نظرتك له
طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
زووم

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
الجيش الأمريكي: تحويل مسار 57 سفينة تجارية وإعطال 3 سفن قرب إيران
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: تحويل مسار 57 سفينة تجارية وإعطال 3 سفن قرب إيران
أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
أخبار مصر

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟