أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث تسريب مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي بجوار محطة مترو أم المصريين.

وأوضحت الشركة أن أعمال الإصلاح تستلزم قطع المياه عن مناطق: «المنيب – ساقية مكي – البحر الأعظم – العمرانية – الكونيسة»، وضعف المياه بمناطق: «الهرم – فيصل»، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

وأكدت الشركة الدفع بفرق الصيانة والطوارئ، وسيارات شفط المياه والبدالات المحمولة، لسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

كما أعلنت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة لحين الانتهاء من الإصلاحات وعودة الخدمة بشكل طبيعي، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن.

