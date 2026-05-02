وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 2 مايو.

تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح

وأوضح محافظ أسيوط أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع تقدم ساعات النهار، حيث من المنتظر أن تسجل العظمى 39 درجة مئوية، بالتزامن مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/س على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

حالة طوارئ بالقطاعات الخدمية والتنفيذية

وأكد المحافظ أنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية، خاصة مع احتمالية تعرض بعض المناطق لهبات رياح قوية تصل سرعتها إلى ما بين 60 و70 كم/س على فترات متقطعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لا سيما على الطرق الصحراوية والمناطق المفتوحة.

مراجعة جاهزية معدات التدخل السريع

ووجه اللواء محمد علوان رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، بمراجعة جاهزية معدات التدخل السريع، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، مع الإبلاغ الفوري عن أي مستجدات لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي آثار سلبية محتملة.

مناشدة للمواطنين بتوخي الحذر

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترات نشاط الرياح، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات المعدنية غير الثابتة، مع الالتزام بتعليمات المرور أثناء القيادة.

أرقام الطوارئ لتلقي البلاغات

وأكد المحافظ إمكانية الإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة من خلال غرفة عمليات المحافظة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال أرقام الهواتف الأرضية (0882135858 – 0882135727)، على مدار 24 ساعة، حرصًا على سلامة المواطنين وسرعة التعامل مع البلاغات.