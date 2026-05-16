اختتمت أعمال القافلة الطبية المجانية التي نفذتها مؤسسة للأعمال الخيرية، بوحدة طب الأسرة في قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، ضمن جهود دعم الرعاية الصحية والوصول بالخدمة إلى المواطنين في القرى.

770 حالة و1415 خدمة طبية

شهدت القافلة الطبية تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد كبير من أهالي غرب الموهوب، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 770 حالة، بإجمالي 1415 خدمة من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت الخدمات الطبية داخل القافلة الطبية تخصصات الأطفال، والباطنة، والعظام، والرمد، والأنف والأذن، والجلدية، إلى جانب خدمات المعمل والتوعية الصحية، بما يعزز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأهالي.

تخصصات متنوعة وتوعية صحية

استهدفت القافلة الطبية تخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا في المناطق البعيدة عن المستشفيات المركزية، من خلال توفير الكشف الطبي والعلاج المجاني وخدمات التحاليل والتثقيف الصحي داخل قرية غرب الموهوب.

وقال الدكتور شريف صبحي، وكيل صحة الوادي الجديد، إنه تعكس هذه الخدمات الطبية أهمية الشراكة بين المؤسسات الخيرية ومديرية الصحة في دعم منظومة الرعاية الصحية داخل القرى، خاصة مع اتساع نطاق محافظة الوادي الجديد وتباعد مراكزها السكنية.