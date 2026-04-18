أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إطلاق مشروع "ذا سباين" بالقاهرة الجديدة، مؤكدًا أنه يأتي في إطار رؤية استراتيجية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في الاقتصاد والاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كمركز جاذب لرؤوس الأموال.

وأوضح أن العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ما يتطلب نماذج تنموية مبتكرة قادرة على المنافسة عالميًا.

وأكد "طلعت مصطفى" أن المشروع ليس مجرد تطوير عقاري تقليدي، بل هو نتاج دراسة امتدت لنحو 5 سنوات بهدف إنشاء مدينة متكاملة تمثل نموذجًا اقتصاديًا عالميًا حديثًا.

تفاصيل مشروع "ذا سباين" بالقاهرة الجديدة

أشار "طلعت مصطفى" إلى أن "ذا سباين" صُمم ليكون وجهة عالمية للسكن والأعمال والمال، يعتمد على أحدث أنظمة الإدارة الذكية، مع التعاون مع كبرى الشركات العالمية لضمان تنفيذ رؤية مبتكرة وغير مسبوقة.

وكشف أن المشروع يُعد من أوائل المدن التي تعتمد على بنية لوجستية متكاملة تحت الأرض، بما يعزز كفاءة الحركة والخدمات داخل المدينة ويحقق أعلى درجات الاستدامة والتنظيم الحضري.

كما يضم المشروع نحو 165 برجًا بين سكني وإداري وفندقي، ليشكل مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا في قلب شرق القاهرة، ويوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ما يعكس حجمه الاقتصادي الكبير وتأثيره على سوق العمل.

وتابع: يستهدف استقبال ما يصل إلى 120 ألف زائر يوميًا، بما يعادل أكثر من 40 مليون زائر سنويًا، ليصبح أحد أبرز المقاصد الحضرية في المنطقة.

ويمتد المشروع على مساحة تقارب 2.4 مليون متر مربع (نحو 571 فدانًا)، ويضم مسطحات خضراء تتجاوز 1.5 مليون متر مربع، ليعكس مزيجًا من العمران الحديث والطبيعة المستدامة.

اقرأ أيضًا:

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط

الإسكان تستعد لطرح شقق بإيجار شهري للفئات غير القادرة

شقق ديارنا.. أحدث صور لرصد اكتمال العمارات وبدء التشطيبات



