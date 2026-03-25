تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الجديدة، في جولة ميدانية لمتابعة جاهزية الخدمات واستدامة التشغيل داخل الحي، يرافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزرة للمرافق، وقيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الجديدة.

وبحسب بيان، حرصت المهندسة راندة المنشاوي على متابعة كفاءة تشغيل مختلف الخدمات الحيوية، حيث شملت الجولة متابعة توفير الخدمات من دور عبادة، ومكاتب البريد، والسجل المدني، ومكاتب الشهر العقاري، إلى جانب الحضانات والمدارس، ووحدة تراخيص المركبات، كما تابعت انتظام أعمال الصيانة والتشغيل، وموقف المحال والمباني التجارية، فضلًا عن مراجعة استغلال قطع الأراضي الشاغرة داخل الحي بما يحقق أفضل عائد تنموي وخدمي.

ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة استكمال تشغيل المحلات والمباني التجارية والتواصل مع المستثمرين لسرعة تشغيلها، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتشغيل مباني الحضانات الموجودة بالحي لخدمة السكان.

وأكدت الوزيرة استمرار دفع معدلات التنمية والتركيز على جودة الحياة وتكامل الخدمات، مشددة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة لضمان استدامة المشروعات وتحقيق احتياجات ورغبات السكان. وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان سرعة تفعيل الخدمات بكفاءة، بما يتواكب مع الإقبال المتزايد على السكن والاستثمار بالمنطقة.

وأوضحت المهندسة مروة حسين رئيس جهاز العاصمة الجديدة، أن الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدنس – R3" يمتد على مساحة 1016 فدانًا، ويضم 8 مجاورات، بإجمالي 24,130 وحدة سكنية. وتتوزع الوحدات بين 697 عمارة تضم 19,944 وحدة، و328 فيلا، و157 مبنى تاون هاوس بإجمالي 624 وحدة، و64 مبنى سكنيًا مختلطًا يضم 2,560 وحدة، بالإضافة إلى مساحات تجارية وإدارية تبلغ 151,360 مترًا مربعًا، و9 مبانٍ متعددة الاستخدامات تضم 674 وحدة سكنية.