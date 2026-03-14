وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، برفع درجات الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

جاء ذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية باحتمالية تعرض عدد من المناطق لسقوط أمطار.

وأكدت الوزيرة، في بيان، ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الطقس والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع مراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ وانتشارها في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شددت الوزيرة، على أهمية المتابعة على مدار الساعة، وموافاتها بتقارير دورية حول الموقف أولاً بأول، والتنسيق لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

