أسعار ومواصفات.. خريطة الأراضي الاستثمارية في المدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن عن طرح أراضي استثمارية جديدة والتي يتم التقديم عليها من 1 إلى 15 من كل شهر، وذلك في إطار دعم النشاط الاستثماري والتجاري والخدمي.

ويمكن للراغبين في الحصول على فرصة، التقديم من خلال الرابط التالي، اضغط هنا..

وجاءت خريطة الطروحات على النحو التالي:

في مدينة القاهرة الجديدة، تضمنت الفرص المطروحة قطعة الأرض رقم (G4) بالقطاع الرابع في مركز المدينة - التجمع الخامس، والمخصصة لنشاط تجاري إداري، على مساحة تبلغ 3454 مترًا مربعًا، بسعر 96 ألفًا و755 جنيهًا للمتر، وقطعة الأرض رقم (6) بمنطقة التمرحنة - الامتداد الشرقي، والمخصصة لنشاط تجاري، بمساحة 1715 مترًا مربعًا، وبسعر 49 ألفًا و420 جنيهًا للمتر.

كما شملت الفرص قطعة الأرض رقم (36) بمركز خدمات التجمع الثالث، بنشاط تجاري سكني، وبمساحة 2382 مترًا مربعًا، بسعر 37 ألفًا و730 جنيهًا للمتر، وفي مركز خدمات بيت الوطن - الامتداد الشرقي، تم طرح قطعة الأرض رقم (39) بنشاط تجاري إداري، على مساحة 4018 مترًا مربعًا، وبسعر 59 ألفًا و775 جنيهًا للمتر.

وضمن المناطق الصناعية، تم طرح قطعة الأرض رقم (219 - ج) بالمنطقة الصناعية في التجمع الثالث، والمخصصة لإقامة مركز خدمة وصيانة، بمساحة 1000 متر مربع، وبسعر 44 ألفًا و440 جنيهًا للمتر، كما تضمنت الفرص الاستثمارية قطعة الأرض رقم (4) بالحي الأول في بيت الوطن - الامتداد الشرقي، بنشاط تجاري، على مساحة 2262 مترًا مربعًا، بسعر 57 ألفًا و530 جنيهًا للمتر.

وفي مدينة أسيوط الجديدة تم طرح قطعة رقم 58 بمركز خدمات الحي الثاني، بنشاط تجاري، على مساحة 1208 م²، وقطعة رقم (25) بمركز المدينة الرئيسي، بنشاط تجاري – إداري – سكني، على مساحة 1056 م².

وقطعة رقم (14) بمركز الخدمات الرئيسي ومنطقة رجال الأعمال، بنشاط تجاري – إداري، على مساحة 2945 م²، والقطع أرقام (22 – 23) بمنطقة الورش بالتوسعات الجنوبية الغربية، بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات، على مساحة إجمالية 750 م²، بسعر متر 7,900 جنيهات.

وفي مدينة العبور الجديدة، تم طرح قطعة أرض رقم 11 محلية ٣٣ بمساحة ٩٩٨ مترا مربعا بنشاط (تجاري سكني)، بسعر تقديري ٣١٧٩٠ جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن ٣٠% من إجمالي مساحة الأرض وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات (بدروم +أرضي+ ٣ أدوار متكرر) الأرضي والأول تجاري، والثاني والثالث سكني مع الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع، والردود الأمامي (٥ م)، والجانبي والخلفي (٤م).

وفي مدينة السويس الجديدة، يوجد 4 فرص استثمارية أقل من 5 أفدنة، وجاءت القطعة رقم (77) بالمنطقة الاستثمارية بنشاط طبي، بمساحة 3,272 مترًا مربعًا، بسعر 5270 جنيهًا للمتر، وبجدية حجز 10%.

كما تم طرح 3 قطع بالمنطقة الإدارية – عتاقة، بأرقام (1، 2، 3) بأنشطة تجاري إداري، بمساحات تتراوح بين 996 و1000 متر مربع، بسعر 4225 جنيهًا للمتر، وبنسبة جدية حجز 10%.