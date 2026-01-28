قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن أجهزة تنمية مدن برج العرب الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، وبني سويف الجديدة، واصلت حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء والإشغالات، واسترداد الأراضي المخالفة.

وبحسب بيان، في مدينة برج العرب الجديدة، تم استرداد مساحة 100 فدان من الأراضي المخالفة، وإزالة كافة التعديات والإشغالات على الأرض.

وفي مدينة بدر، شن جهاز المدينة حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي زهرة العاصمة وسكن مصر بالامتداد الشرقي، وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة التي تعوق حركة المارة والمركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، نفذ الجهاز حملة تفتيشية موسعة استهدفت منطقة "دجلة پالمز"، أسفرت عن رفع جميع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين وتشوه الطريق العام، ومراجعة تراخيص المحال التجارية لرصد المنشآت التي تعمل بدون رخص التشغيل المقررة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، نفذ جهاز المدينة حملة موسعة لسحب قطع الأراضي بمنطقة ورش الشباب، التي لم يقم أصحابها باستكمال مشروعاتهم أو تقديم المستندات الدالة على إثبات الجدية، وأسفرت الحملة عن سحب (13) قطعة أرض بمنطقة ورش الشباب.

وأكد مسئولو أجهزة المدن، على عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه غير الملتزمين.