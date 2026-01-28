رئيس "سلامة الغذاء" يلتقي قيادات بلدية دبي لتبادل الخبرات الفنية

التقى د. طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، اليوم في دبي، الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الرقابة على الغذاء، والصحة العامة، ودعم منظومات السلامة الغذائية.

جاء ذلك على هامش المنتدى الاقتصادي في معرض جلفود للغذاء، في حين حضر اللقاء من جانب بلدية دبي: المهندس خالد عبد الله البلوشي مدير إدارة سلامة الغذاء، والمهندسة هند محمود مدير إدارة المختبر المركزي بدبي، فيما شارك من الجانب المصري: الوزير المفوض منال عبد التواب رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بدبي، وحسين عبدالمنعم حسين السكرتير الثالث التجاري ونائب رئيس المكتب التجاري بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بدبي.

ووفق بيان، استعرض "الهوبي" دور هيئة سلامة الغذاء المصرية الرقابي على منظومة الغذاء في مصر، وجهودها في دعم الصادرات الغذائية المصرية والنفاذ إلى أسواق الإمارات، ومتابعة ردود الأسواق تجاه المنتجات المصرية، مما يعكس جودة وسلامة الأغذية الوطنية ومواكبتها للمعايير العالمية.

كما استعرض الهوبي آلية التسجيل والاعتماد للمنشآت الغذائية، ونظام القوائم البيضاء للمنشآت الإنتاجية والمستوردين، وتسجيل منتجات الأغذية الخاصة، مؤكدًا المنهجية والأساليب الحديثة التي تتبناها الهيئة لمواكبة الوتيرة المتسارعة في الابتكار الغذائي، بما يضمن تقديم منتجات آمنة ومبتكرة ومتوافقة مع متطلبات الأسواق العالمية.

كما استعرضت مديرة المختبر المركزي بدبي، مراحل تطوّر إدارة مختبر دبي المركزي والخدمات المقدمة إلى قطاع الأغذية، مما يعكس تطور البنية التحتية والقدرات الفنية للجهة في دعم سلامة الغذاء وحماية المستهلكين.

وخلال اللقاء، شرح المهندس خالد البلوشي منظومة الرقابة على المنشآت الغذائية بالإمارة، وتجربة الإفراج السريع على السلع الغذائية الواردة، وذلك من خلال تصميم منظومة رقابية متكاملة وفقًا لأفضل المعايير والممارسات المحلية، بما يضمن جودة وسلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلك.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء، وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمستهلكين، ودعم الاستدامة في سلاسل الإمداد الغذائي، وكذلك تعزيز جهود دعم الصادرات المصرية لتمكينها من النفاذ إلى أسواق الإمارات بسهولة وفاعلية