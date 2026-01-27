شروط الاستفادة من السداد المبكر لشقق الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الوزارة أعلنت عن تسهيلات جديدة في ملف التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي قبل انتهاء فترة الحظر المحددة بـ7 سنوات من تاريخ الاستلام.

وأضافت أن "السداد المبكر" لشقق الإسكان الاجتماعي يتيح للمستفيدين فك الحظر عن وحداتهم بعد سداد فروق الأسعار بين قيمة الوحدة وقت التعاقد وسعرها الحالي، وفق نسب زمنية محددة.

وأوضحت عبد الحميد أن الهدف من هذه الآلية ليس تحقيق أرباح للصندوق، بل إعادة توجيه الدعم إلى مستفيدين آخرين، حيث يشمل الدعم المقدم من الدولة ثمن الأرض والمرافق والفوائد البنكية، وليس فقط قيمة الوحدة.

وأضافت أن النظام ما زال في مرحلته التجريبية، حيث تقدم نحو 70 مواطنًا بطلبات للسداد المعجل، مشيرة إلى أن التجربة ستتوسع تدريجيًا مع زيادة الوعي لدى المواطنين.

وفي النقاط التالية نوضح كيفية الاستفادة من هذه الميزة الجديدة التي يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعي:

- يتم قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية، وذلك للوحدات التي مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.

- سداد رسوم للطلب المقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه غير قابلة للرد أو الاسترداد في حالة العدول عن الطلب.

- يتم سداد نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وسعرها في آخر إعلان، بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب.

- سداد نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها من 3 إلى 4 سنوات.

- سداد نسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها من 4 إلى 6 سنوات.

- سداد نسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها من 6 إلى 7 سنوات.

كما أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي إمكانية قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع، أو الصادر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة، بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام، وسداد كافة الرسوم المقررة.

ويتم سداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية لصالح جهة التمويل، وتقديم إفادة بمخالصة سداد كامل الثمن.

