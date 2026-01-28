قام وفد من مسئولي الوزارة برئاسة المهندس مصطفى النجار - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ومجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بجولة تفقدية لمشروع درة العبور التابع لصندوق تمويل المساكن بتقسيم 14.85 فدان بعدد (32) عمارة نماذج (A,B,C) بإجمالي 616 وحدة بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بالإضافة إلى المنطقة الخدمية بمسطح أرضي 7000م2.

وأكد المهندس مصطفى النجار، أن زيارته لمشروع صندوق تمويل المساكن، بهدف متابعة الموقف التنفيذي للأعمال النهائية للمشروع، وضمان جودة التشطيبات وتذليل أي معوقات قد تواجه الأعمال، مع ضروة تكثيف معدلات العمل وبذل أقصى الجهود للانتهاء من الأعمال وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة ومعايير الجودة والجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات، وسرعة الانتهاء من المرافق المحيطة بالعمارت لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تتماشى مع رؤية الوزارة في تنفيذ المدن الجديدة بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات وتوفير سكن ملائم للمواطنين.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس مصطفى النجار، ومرافقوه، قطعة الأرض رقم (35) بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة العاشر من رمضان وذلك لاستغلالها في نشاط عمراني متكامل، حيث تم خلال الجولة استعراض المخطط الكامل للمشروع، طبقا للاشتراطات، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع بما يضمن تقديم بيئة عمرانية تلبي احتياجات المواطنين.

وخلال الجولات، تم التشديد على ضرورة تكثيف المرور الميداني اليومي وتذليل أي عقبات، وتوفير الخدمات الأساسية وجاهزية الوحدات للتسليم للمواطنين بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحسين جودة حياة المواطنين.