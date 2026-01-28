إعلام عبري: لا عبور من معبر رفح دون موافقة مصرية مسبقة

أفادت القناة 13 العبرية بأن آلية السفر عبر معبر رفح ستخضع لترتيبات جديدة، تقضي بحصول الراغبين في الدخول أو الخروج على موافقة مسبقة من السلطات المصرية، يليها تنسيق أمني مع جهاز الشاباك الإسرائيلي.

وبحسب القناة، فإن المغادرين عبر المعبر لن يخضعوا لإجراءات تفتيش أو فحص أمني إسرائيلي، على خلاف التصريحات السابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن طبيعة الرقابة الإسرائيلية على المعبر.

وأضافت القناة أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لفتح معبر رفح، مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية إعادة فتحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لموقع والا العبري، أن معبر رفح سيفتح للمشاة في كلا الاتجاهين اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

ووفقًا للمصادر التي تحدثت للموقع العبري، تلقى جيش الاحتلال تعليمات بالاستعداد لكل التداعيات المدنية والأمنية، وبناءً على ذلك، سيُطلب من قيادة الجنوب في جيش الاحتلال القيام باستعدادات عملياتية مناسبة لتنفيذ القرار.