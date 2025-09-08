كتب- محمد عبد الناصر:

تصوير - محمد معروف

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس شركة "أورا للتطوير العقاري"، إن أي رسوم يتم فرضها من الدولة بأثر رجعي قرار خاطئ، متابعًا: كيف لمطور أن يدفع 1500 جنيه على المتر، لمشروعات تم تسليمها بالفعل؟! مَن يتحمل هذه الرسوم؟!

وأضاف ساويرس، خلال كلمته بمؤتمر "ثينك كوميرشال"، اليوم الإثنين، أن الدولة تفكر أن شركات العقارات تربح مليارات من خلال أرقام البيع؛ لكن في الحقيقية مفيش أرباح بالشكل ده.

وأكد رجل الأعمال رئيس شركة "أورا للتطوير العقاري" أن مشروع شركة "أورا" في الشيخ زايد لم يحقق أرباحًا حتى الآن.

وأشار ساويرس إلى أن أولويات الحكومة في الوقت الحالي هي وضع خطة لسداد الديون، لافتًا إلى أنه يوجد مؤشرات إيجابية؛ مثل خفض الفائدة، بجانب زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة نمو السياحة.