شقق ديارنا.. بدء الحجز الإلكتروني لـ 2852 شقة في 18 مدينة غدًا

07:00 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

شقق ديارنا

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ بنك التعمير والإسكان، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا في 18 مدينة غدا الثلاثاء 9 سبتمبر في تمام الساعة الـ10 صباحا.

ويكون الحجز لمن سدد مقدم جدية الحجز البالغ 200 ألف جنيه خلال الفترة من 15 إبريل وحتى 12 يونيو الماضي.

شقق مشروع ديارنا عبارة عن تجمع عمراني يحقق الخصوصية والرفاهية ويتوائم مع المعدلات التخطيطية الحديثة بحيث تتوافر به المسطحات الخضراء ليواكب المشروعات المميزة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بعدد 2852 وحدة سكنية.

ويتواجد المشروع في مدن حدائق اكتوبر ـ القاهرة الجديدة ـ العبور الجديدة ـ بدر ـ حدائق العاصمة ـ العاشر من رمضان ـ السادات ـ برج العرب ـ بنى سويف الجديدة ـ المنيا الجديدة - اسيوط الجديدة ـ ناصر الجديدة ـ سوهاج الجديدة - غرب قنا ـ طيبة الجديدة - العلمين الجديدة - السويس الجديدة - 6 أكتوبر الجديدة.

ومن المقرر أن يتم تسليم الشقق بعد عامين، وهي شقق بمساحات تتراوح من 104م2 : 154م2 ويتم تسليمها كاملة التشطيب.

شقق ديارنا بنك التعمير حجز شقق ديارنا
