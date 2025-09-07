كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد إنشاء مشروع مراسي البحر الأحمر، مع شركة إعمار الإماراتية وشركة سيتي ستارز السعودية.

وجاءت أبرز المعلومات عن مشروع مراسي البحر الأحمر على النحو التالي:

المطور للمشروع شركة إعمار مصر للتنمية وشركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية

- أول توسع لإعمار مصر على ساحل البحر الأحمر بعد نجاح مشروع مراسي الساحل الشمالي.

- يقع في خليج سوما – البحر الأحمر، بالقرب من مدينة الغردقة.

-يتكون من 2400 فدان على الشواطئ البحر للبحر الأحمر.

- يضم المشروع 12 فندقًا كمرحلة أولى (متنوعة: شاطئية، متوسطة، عائلية).

-900 مليار جنيه حجم الاستثمارات في مشروع مراسي البحر الأحمر.

- المشروع يضم 3 مراسي دولية لاستيعاب أكبر عدد من اليخوت.

- تبدأ الأسعار من 14 مليون جنيه للوحدات الغرفة الواحدة.

- أسعار الفلل وصلت لـ 100 مليون جنيه.

- يضم المشروع، عددًا من الشواطئ المميزة والتي تعتمد على لاجونز سياحية وفيلات مطلة على المياه.

- الطابع: مدينة سياحية متكاملة تجمع بين:

السكن الفاخر

الأنشطة البحرية

الخدمات الترفيهية

الخدمات الطبية