عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع ممثلي شركة "أوراسکوم" لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل الشركة على تنفيذها بعددٍ من المدن الجديدة، وتذليل أية عقبات تواجه تنفيذ الأعمال، بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتناول الاجتماع الموقفَ التنفيذيَّ لمشروعات الشركة بمدينة العلمين الجديدة ومنها المدينة التراثية والحي اللاتيني والأبراج الشاطئية بمنطقة LD01، وموقف التوريدات الخاصة بمكونات المشروعات، بجانب الموقف التنفيذي لأبراج مارينا.

ووجه وزير الإسكان بدفع الأعمال بالمدينة التراثية للانتهاء منها، وتكثيف العمالة بالحي اللاتيني للانتهاء من الوحدات والأعمال المتبقية؛ لتسليمها للحاجزين في المواعيد المقررة.

وناقشَ الاجتماعُ الموقفَ التنفيذيَّ لمشروعات المياه والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من خلال شركة "أوراسكوم" في العاصمة الإدارية الجديدة، وأحد المشروعات السكنية، بجانب موقف الأعمال في أبراج ماسبيروالأجزاء التي تنفذها الشركة سواء الأبراج التجارية والترفيهية أو السكنية، بالاضافة إلى الساحة بمحيط الأبراج ومحطة الكهرباء بالمشروع.

وأكد الشربيني أهمية المشروعات التي تقوم شركة "أوراسكوم" بتنفيذها، مؤكدًا دعمه لها لدفع عجلة العمل بتلك المشروعات للانتهاء منها في المواعيد المحددة لها.

