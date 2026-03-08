أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية دفع العمل بمشروعات المرافق الحيوية التي تستهدف توفير خدمات متكاملة للمناطق الجاري تنميتها، بما يواكب معدلات النمو العمراني المتسارعة بالمدينة، فضلاً عن استمرار العمل في مختلف مشروعات البنية التحتية بالتوازي مع المشروعات السكنية والتنموية.

جاء ذلك خلال متابعة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من مشروعات البنية الأساسية والمشروع السكني "ظلال" بتوسعات مدينة الشيخ زايد، فضلاً عن أعمال التطوير بالمدينة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية ودعم التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة.

واستعرضت "المنشاوي"، تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمدينة الشيخ زايد، حيث ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء القاعدة الخرسانية الخاصة بخزان مياه بسعة 16 ألف متر مكعب، والذي يُعد من المشروعات الحيوية المغذية لمنطقة التوسعات بالمدينة، ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار الحرص على الإسراع في تنفيذ مشروعات المرافق الأساسية، وعلى رأسها منظومة مياه الشرب، لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية الجديدة وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ذكر التقرير أنه تم البدء في أعمال التنفيذ الفعلية بمشروع "ظلال" السكني داخل نطاق منطقة التوسعات بمدينة زايد الجديدة على مساحة 8360 فدانا، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة وتهيئة المنطقة للتنمية العمرانية المتكاملة، حيث تم البدء في أعمال صب القواعد للعمارات إيذاناً ببدء مرحلة الإنشاءات بالمشروع، حيث يمثل المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية العمرانية بمدينة زايد الجديدة، ويُعد من المشروعات الواعدة التي ستسهم في توفير مجتمع سكني متكامل الخدمات يواكب خطط التوسع العمراني بالمدينة.

وفي سياق متصل، يجري تنفيذ عدَّاية نفقية بطول 270 مترًا وعمق 13 مترًا أسفل مسار القطار السريع، والتي يتم تنفيذها بتقنية الدفع النفقي وفق أحدث الأساليب الهندسية، في إطار تنفيذ حلول هندسية دقيقة لربط شبكات المرافق بالتوسعات الجديدة "زايد الجديدة"، كما تتضمن الأعمال تنفيذ خطوط الصرف الصحي بأقطار تصل إلى 1200 مم وبأعماق تصل إلى 10 أمتار، بما يضمن استيعاب التوسعات المستقبلية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية للشبكات، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية المعتمدة ومعايير السلامة المهنية.

وشملت المشروعات تنفيذ أعمال السن والبلدورات لطريق المدخل من وصلة دهشور، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق، بجانب أعمال تطوير عدداً من المحاور والمناطق الحيوية بالمدينة، من بينها محور البستان، والمحور المركزي الجنوبي (محور الشباب)، والحي الثالث، والحي الخامس، والحي الثالث عشر، والحي السادس عشر خلف محطة المياه، ومنطقة زايد هايتس (بيت الوطن سابقاً)، وتضمنت الأعمال رفع كفاءة القطاعات المتضررة، وتنفيذ طبقات أسفلت جديدة وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية، بما يسهم في تحسين كفاءة الحركة المرورية، ورفع مستوى الأمان والسلامة على الطرق، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري لشوارع المدينة.

كما أشار التقرير إلى أن جهاز مدينة الشيخ زايد واصل تنفيذ الأعمال المكثفة لرفع كفاءة المسطحات الخضراء بمنطقة «جنة 2»، وذلك من خلال أعمال الصيانة الشاملة، واستكمال النواقص من الزراعات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري والارتقاء بالمستوى الجمالي للمنطقة، وتوفير بيئة صحية وآمنة لقاطنيها.