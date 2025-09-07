كتب- محمد عبدالناصر:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات السكنية بمدن بدر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والتي تشمل مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ووحدات الإسكان المتوسط "ديارنا".

وشدد وزير الإسكان، وفق بيان الوزارة اليوم الأحد، على المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة، والالتزام ببنود التعاقد والمواصفات القياسية.

وأكد الشربيني أهمية مواصلة الجولات الميدانية بمواقع العمل، والالتزام التام بالجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات للمستحقين، بجانب التخطيط والتنفيذ الجيد لمشروعات الخدمات لتلبي احتياجات المنتقلين للسكن بالوحدات الجديدة.

وتفقد المهندس السيد إبراهيم أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسؤولو الجهاز مشروعَ "سكن لكل المصريين "محور متوسطي الدخل" بعدد 44 عمارة والجاري تنفيذه بالمدينة؛ حيث شدد رئيس الجهاز على ضرورة الإسراع بوتيرة التنفيذ مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

وتفقد المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، ومسؤولو الجهاز، أعمالَ تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لعدد (٥٥٢) وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا للوحدة بمنطقة 600 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، بجانب 180 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا للوحدة، ومشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بمنطقة النوادي بالامتداد الشمالي للمدينة لعدد ١٣٠ وحدة سكنية، وأعمال تنسيق الموقع العام.

وتابع المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسؤولو الجهاز أعمال رصف الطرق المحيطة بعدد 32 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 70% من رصف الطرق المحيطة بالعمارات مرحلة 5،6 بمنطقة 1360 فدانًا بامتداد المدينة.

وعقد المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة اجتماعًا مع رؤساء مجلس إدارة الشركات العاملة بمشروع تنفيذ 209 عمارات بإجمالي (5016 وحدة) ضمن المرحلة الخامسة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالحي السكني التاسع، بحضور ممثلي المكاتب الاستشارية المكلفة بالإشراف على التنفيذ.

وناقش المجتمعون جميع النقاط التي تسهم في رفع نسب التنفيذ بالموقع بالكامل لتتماشى مع خطة تسليم تلك الوحدات لصندوق الإسكان الاجتماعي.

ووجَّه المهندس محمد الغمراوي، بضرورة إعداد تقرير يومي بنسب التنفيذ لجميع البنود داخل المشروع وتكليف المكاتب الاستشارية بمراجعة تلك النسب مع البرامج الزمنية المعتمدة، وتم التأكيد أن تتم الأعمال طبقًا للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل لجنة الدعم الفني للمتابعة.

