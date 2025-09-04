وزير الإسكان يتابع الخدمات والبنية الأساسية بالسويس الجديدة

كتب- أحمد الجندي:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والبنية الأساسية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، والتي تشمل مشروعات الكهرباء والمياه والإسكان والغاز والاتصالات والمباني الخدمية المتنوعة.

وأكد وزير الإسكان أن مدينة السويس الجديدة تُعد من المدن الواعدة نظرًا لموقعها الاستراتيجي وتنوع الأنشطة والاستخدامات بها، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التي تتولى الوزارة تنميتها، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات وتذليل أي عقبات أمام التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المحددة.

وفي هذا السياق، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، مشروعات قطاع الكهرباء، ومن بينها الموزع الرئيسي بقدرة 29.5 ميجا فولت أمبير، والذي يضم 7 غرف محولات بقدرة 1000 ك.ف.أ لكل غرفة، بما يعزز كفاءة الشبكة الكهربائية ويضمن استقرار التغذية لمختلف الاستخدامات.

كما تابعت رئيس الجهاز الأعمال الجارية بمنطقة الإسكان الحر، والتي تضم 86 عمارة سكنية بإجمالي 2064 وحدة، مؤكدةً حرص الجهاز على توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي متطلبات المواطنين.

وشملت الجولة أيضًا متابعة تنفيذ محطة رفع المياه (البوستر) المغذية للخزان الرئيسي بسعة 10,000 متر مكعب، إلى جانب أعمال شبكات الغاز الطبيعي، مع التشديد على الالتزام بالبرامج الزمنية ومطابقة الأعمال لمعايير الجودة والسلامة.

كما جرى استعراض الموقف التنفيذي لشبكات الاتصالات، حيث تم الانتهاء من الشبكة الرئيسية بنسبة 100%، بينما بلغت نسبة تنفيذ الشبكة الثانوية 65%.

واختتمت الجولة بتفقد موقع خزان المياه بسعة 10,000 متر مكعب، والذي بلغت نسبة تنفيذه 70%، حيث أكدت المهندسة أسماء مخلوف أن جميع المشروعات يتم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان، بما يضمن توفير خدمات متكاملة، وبيئة عمرانية آمنة ومستدامة تواكب متطلبات المواطنين وتلبي تطلعات المستثمرين.

