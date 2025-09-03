جولة افتراضية في شقق جنة للمصريين بالخارج.. الأسعار والأماكن

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حجز شقق "بيتك في مصر" للمصريين العاملين بالخارج، ضمن المرحلة الثانية.

ويتم طرح 1380 وحدة سكنية موزعة على 14 مدينة جديدة في 6 مشروعات متنوعة.

ويستمر الحجز وتحويل مقدمات الحجز حتى الخميس 4 سبتمبر 2025 دون أية أسبقية في التحويل، على أن يتم فتح باب اختيار الوحدات خلال الفترة من 20 حتى 25 سبتمبر 2025، من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

ونبدأ أولى خطوات التسجيل بالدخول على الموقع الإلكتروني (beitakfemisr.com) وإنشاء حساب جديد (في حالة التسجيل لأول مرة)، أو الدخول على الحساب السابق باستخدام كلمة المرور والرقم القومي.

الأوراق المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم (سارية).

- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج/ الزوجة (سارية).

- مستند إثبات جهة العمل والدخل.

- مستند إثبات محل الإقامة.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية، وأي مستندات أخرى يطلبها الموقع.

- تحميل استمارة التقديم بعد ملئها والتوقيع عليها، وإدخال رقم الاستمارة بعد التوقيع، ورفع الاستمارة الموقعة مع باقي المستندات المطلوبة.

- إدخال كود الحجز بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.

- تحويل مبلغ جدية الحجز وقدره 5000 دولار إلى حساب البنك الموضح أدناه.

- يتم التحويل من حساب المتقدم (باسمه الشخصي) إلى الحساب البنكي الموضح فقط (SWIFT).

- يجب الاحتفاظ بإيصال التحويل ورفعه على الموقع الإلكتروني، ولن يتم قبول أي تحويل من داخل مصر.

- التحويل بالدولار الأمريكي فقط، ولن يُقبل أي تحويل بأية عملة أخرى.

- مبلغ جدية الحجز لا يُسترد أو يُستغل كجزء من ثمن الوحدة في حالة عدم استكمال الحجز.

بيانات التحويل البنكي:

Account name in Arabic: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (مبادرة بيتك في مصر).

IBAN NUMBER: EG 800204100400100000000979979

Account number: 100000000979979

USD Account number: 202000000979979

SWIFT Code: BMISEGCX (Banque Misr)

BRANCH: Overseas Branch

Address: 53 Mohamed Farid street Banque Misr Tower Overseas Branch downtown Cairo

أسعار شقق جنة:

جنة- المنصورة الجديدة: سعر المتر 18,200 جنيه، الشقة 100م² بسعر 1.82 مليون جنيه.

جنة- دمياط الجديدة: سعر المتر 19,451 جنيه، الشقة 100م² بسعر 1.945 مليون جنيه.

رابط الجولة الافتراضية لشقق جنة: هنا