وزير الإسكان يشدد بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع حدائق "تلال الفسطاط"

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي الشركات المنفذة لمشروع حدائق "تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة، لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز بالمواقع المختلفة للمشروع الذي يقام على مساحة 500 فدان.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف العمالة وزيادة ورديات التنفيذ، مع المتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق خاصة في منطقتي القصبة والأسواق.

وعقب الاجتماع، تفقد الوزير مواقع العمل بالمشروع، شملت المنطقة الاستثمارية المطلة على بحيرة عين الحياة والتي تضم 12 مطعمًا و4 مولات تجارية ومسرحًا رومانيًا، بالإضافة إلى منطقة المغامرة والتلال الثلاث التي توفر إطلالات مميزة على قلعة صلاح الدين والأهرامات، ومنطقة الأسواق التجارية التي تنفذ على 3 مراحل لدعم السياحة وتنشيط الحرف اليدوية.

ويعد مشروع حدائق "تلال الفسطاط" أحد أكبر مشروعات إحياء التراث في الشرق الأوسط، ويهدف إلى إعادة إحياء مدينة الفسطاط التاريخية، وتحويل المنطقة إلى مقصد سياحي وثقافي عالمي عبر أنشطة متنوعة تشمل المسارح المكشوفة والحدائق التراثية والخدمات الفندقية.