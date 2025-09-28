تحذير من "العاصمة الإدارية": إعلانات وهمية تنتحل اسم الشركة للاحتيال

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن رصدها في الآونة الأخيرة لحملة مكثفة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت إعلانات مدفوعة مُضلِّلة تزعم قيام الشركة بطرح مشروعات جديدة داخل العاصمة الإدارية بأسعار أقل من الأسعار السائدة، بهدف إيهام المتابعين وسحب أموال منهم في مشروعات وهمية بغرض النصب والاحتيال.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم، أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، لافتة إلى أن بعض هذه الإعلانات الاحتيالية عمدت إلى استخدام اسم مشابه لاسم الشركة الحقيقي لخداع الجمهور.

وشددت "العاصمة الإدارية"، على أن جميع أنشطتها ومشروعاتها يتم الإعلان عنها حصريًا عبر القنوات والمنصات الرسمية الخاصة بالشركة، محذرة المواطنين من الانسياق وراء أي إعلانات أو محتوى يتم تداوله خارج هذا الإطار.

كما أوضحت أنها تُخلي مسؤوليتها القانونية الكاملة عن أي تعاملات تتم عبر جهات أو منصات غير معتمدة، داعية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر للحفاظ على حقوقهم وعدم الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

