الإسكان توضح آليات استرداد مقدمات مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

القاهرة (أ ش أ)

أكدت وزارة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرصها على تلبية رغبات المصريين بالخارج المتقدمين لمشروع "بيت الوطن" فى الحصول على قطع أراضٍ في أماكن مميزة واستكمال خطط الطرح خلال مراحل المشروع.

وقالت الوزارة، في تنويه قبل قليل، إن من يرغب في استرداد مقدماتهم المالية، يتعين عليهم إرسال طلب الاسترداد عبر البريد الإلكتروني المخصص، والموضح من خلال الموقع الرسمي للمشروع www.nuca.gov.eg.

كما تجدد وزارة الإسكان التزامها بالتواصل الفعال مع المصريين في الخارج، من خلال فرق عمل متخصصة للرد على الاستفسارات والتعامل مع أي مشكلات، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

