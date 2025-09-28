إعلان

الإسكان توضح آليات استرداد مقدمات مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

كتب : مصراوي

03:20 م 28/09/2025

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة (أ ش أ)

أكدت وزارة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرصها على تلبية رغبات المصريين بالخارج المتقدمين لمشروع "بيت الوطن" فى الحصول على قطع أراضٍ في أماكن مميزة واستكمال خطط الطرح خلال مراحل المشروع.

وقالت الوزارة، في تنويه قبل قليل، إن من يرغب في استرداد مقدماتهم المالية، يتعين عليهم إرسال طلب الاسترداد عبر البريد الإلكتروني المخصص، والموضح من خلال الموقع الرسمي للمشروع www.nuca.gov.eg.

كما تجدد وزارة الإسكان التزامها بالتواصل الفعال مع المصريين في الخارج، من خلال فرق عمل متخصصة للرد على الاستفسارات والتعامل مع أي مشكلات، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية 33 بالأوبرا

أسعار العمرة في أكتوبر 2026.. اقتصادية وخمس نجوم

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الإسكان والمرافق رغبات المصريي يت الوطن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 نصائح مهمة من قومي الاتصالات قبل شراء موبايل من داخل مصر
الفضة في مصر تسجل قفزة قياسية خلال 2025.. فما الأسباب؟
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
حالة الطقس.. أجواء خريفية وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 32 درجة