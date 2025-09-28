توضيح مهم من الإسكان بشأن أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت وزارة الإسكان، توضيحًا بشأن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن طلب طرح أراضٍ إضافية لاستيعاب الحوالات الكبيرة المتأخرة في مشروع بيت الوطن والتي بلغت نحو 3000 تحويل.

وشددت الوزارة، في بيان اليوم، على ما يلي:

- المرحلة العاشرة والتكميلية من مشروع "بيت الوطن" تضمنت طرح ما يقارب 18 ألف قطعة أرض سكنية، سواء في الطرح الأساسي أو التكميلـي، وهو ما يُعد أكبر طرح للأراضي للمصريين في الخارج منذ انطلاق المشروع في مختلف مراحله، حيث بلغ إجمالي عدد الأراضي التي طرحتها وزارة الإسكان منذ إطلاق مشروع بيت الوطن عام 2012 حوالي 25 ألف قطعة خلال 9 مراحل أساسية وتكميلية.

- تم بالفعل طرح المرحلة العاشرة الأساسية (أراضٍ) متضمنة حوالي 3000 قطعة أرض سكنية، ونظرًا للإقبال الكبير، حيث بلغ عدد التحويلات خلال فترة الطرح نحو 15 ألف تحويل، تم تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع ليتضمن ما يقارب 15 ألف قطعة أرض موزعة على عدد من المدن (القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - دمياط - الشروق - المنصورة الجديدة - 15 مايو - سفنكس الجديدة - بدر - 6 أكتوبر - العبور الجديدة - المنيا الجديدة - أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة - العلمين الجديدة - حدائق العاصمة - العاشر من رمضان - بني سويف - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - قنا الجديدة)، وتم حجز 13 ألف قطعة أرض ضمن المرحلة الأساسية.

- استمرارًا لحرص الوزارة على استيعاب أكبر عدد من الحوالات المتبقية، فقد تم تدشين مرحلة تكميلية عبر الموقع الإلكتروني، تضمنت طرح نحو 4700 قطعة إضافية بمناطق وأحياء مميزة في مدن (أكتوبر - دمياط الجديدة - 15 مايو - العبور - الشروق - بدر - سفنكس الجديدة - العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - العلمين - بني سويف الجديدة - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب - قنا - ناصر الجديدة)، وبلغ عدد المتقدمين للحجز المبدئي حوالي 3500 متقدم خلال أسبوع من فتح باب التقديم، مما يعكس حجم الإقبال من المواطنين على المشروع نظرًا للمواقع المميزة لقطع الأراضي المطروحة.

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرصها على تلبية رغبات المواطنين من خلال قطع أراضٍ في أماكن مميزة واستكمال خطط الطرح خلال مراحل المشروع.

