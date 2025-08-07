"الإسكان" تعتمد تعديل تخطيط قطعة أرض بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 1547 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6 أ/1) بمساحة 2.5 فدان، بما يعادل 10500 متر مربع، والواقعة بالحوض رقم (5) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.

ويأتي هذا القرار لتعديل المخطط السابق المعتمد بموجب القرار الوزاري رقم 855 لسنة 2022، والمخصص لكل من علاء الدين علي عطوة شاهين، وسهيلة عبد الله محمد النوري، بغرض إقامة مشروع سكني مقابل عيني (تنازل عن 50%)، بالإضافة إلى خدمات تجارية بعلاوة سعرية، مع تخديم الأرض من الخارج.

ويأتي القرار في إطار جهود وزارة الإسكان لدعم مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة في المدن الجديدة، وتيسير إجراءات تنفيذ مشروعات السكن والخدمات، وفقًا للضوابط والتخطيطات العمرانية المعتمدة.