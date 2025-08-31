وزير الإسكان يتابع تطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بالعاشر

كتب- أحمد الجندي:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق على مساحة 2560 فداناً بالمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والتي تأتي في إطار خطة الدولة لتوفير بنية أساسية متطورة جاذبة للاستثمار وداعمة للأنشطة الصناعية والإنتاجية.

وشدد الوزير على أهمية دفع معدلات التنفيذ، وتكثيف المتابعة الميدانية لتذليل أية عقبات، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.

من جانبه، أوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ شبكات مياه بطول يقارب 79.8 كم، وشبكات صرف صحي بطول نحو 14.4 كم، إضافة إلى تطوير طرق بإجمالي أطوال تصل إلى 962 كم، موزعة على أربع مناطق صناعية.

وأشار إلى أن خطة التطوير تتضمن إعادة تأهيل كامل لطبقات الأساس، ثم تنفيذ الطبقة الرابطة والسطحية النهائية من الأسفلت، بما يضمن جودة عالية وقدرة على استيعاب الأحمال المرورية الثقيلة المرتبطة بحركة النقل داخل المناطق الصناعية.

كما تفقد رئيس الجهاز ومسؤولو التنمية أعمال إحلال وتجديد شبكات المرافق بالتوازي مع عمليات الرصف، بما يضمن استدامة البنية التحتية وتجنب الحاجة إلى تكسير أو إعادة حفر مستقبلاً، وهو ما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين بالمدينة الصناعية.

وأكد المهندس علاء عبداللاه أن جميع الأعمال تنفذ وفق برنامج زمني محدد وبأعلى معايير الجودة، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير المدن الصناعية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

