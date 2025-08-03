وزير الإسكان يقرر تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة تمى الأمديد

كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 663 لسنة 2025 بشأن تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة تمى الأمديد.

وجاء في المادة لاأولى من القرار، أن يُعتمد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة تمى الأمديد - محافظة الدقهلية طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.

فيما نصت المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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