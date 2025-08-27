كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، ومسئولو الجهاز، اجتماعاً مع مسئولي الشركات المنفذة لمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، والتي تشمل وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور محدودى الدخل"، ومشروع الإسكان المتوسط "ديارنا"، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر المستجدات وتذليل مختلف العقبات لدفع عجلة التنمية ورفع نسبة الإنجاز بها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمشروعات الإسكان بالمدن الجديدة وتكثيف المتابعة الدورية على الشركات المنفذة لضمان التزامها بالجدول الزمني للمشروعات الجارية وإسراع وتيرة العمل لتسليم المواطنين الوحدات المخصصة لهم بالجودة المطلوبة وفى أسرع وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الأعمال الجاري تنفيذها بالموقع لمشروعات الإسكان الجارى تنفيذها ونسب الإنجاز بها لتذليل مختلف العقبات ورفع نسبة الإنجاز بها.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة للأعمال الجارية بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها للمشروعات بالمواصفات القياسية الموضوعة وفقا لأعلى معايير الجودة المطلوبة وطبقا للجدول الزمني للمشروع حتى يتم تسليم المواطنين الوحدات المخصصة لهم بالجودة المطلوبة وفى أسرع وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، ومرافقوه، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق بالحى السكنى الأول بالمدينة، حيث يتم استكمال تنفيذ أعمال الطبقة السطحية بالحى.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه جارِ تنفيذ أعمال الطبقة السطحية ورفع كفاءة بعض الطرق بالحى السكنى الأول (محور الياسمين) بالمدينة ضمن مشروع صيانة الطرق والتى يتم تنفيذها وفقا لأعلى معايير الجودة لخدمة سكان المدينة.