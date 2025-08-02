كتب- عمرو صالح:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالتجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة – المشرف على المشروع، والذي يتضمن 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، بها 3068 وحدة، و310 فيلات.

وتفقد الشربيني أعمال المرافق والطرق، موجهاً بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع المتبقية، وكذا الاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة، وعدم تسليم الوحدات للحاجزين قبل الانتهاء من الأعمال بالموقع من إنارة وزراعة وتنسيق الموقع ليتم تسليم الحاجزين بشكل متكامل.

كما وجه الوزير، خلال الجولة فريق العمل بالوزارة، بالمتابعة الدورية لما تبقى من أعمال بالمشروع والتشديد على الالتزام بالتوقيتات التي تم وضعها من قبل الشركات المنفذة لتسليم الوحدات للحاجزين وفقا للمواصفات الموضوعة وعلى أعلى مستوى من الجودة.

يُذكر أن مشروع "صوارى" يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، ويتمثل المحور الأول للمشروع فى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، بجانب تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق.

ويتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، في مشروعات الشراكة لتنمية مساحة 250 فداناً بأرض التجمع العمرانى "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة، حيث إنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بأنشطة (سكنية – تجارية – إدارية – تعليمية)، بمشاركة 20 مطوراً عقاريا، بجانب المنطقة التجارية والنادي على مساحة 29.73 فدان.

اقرأ أيضًا:

أمطار على 5 مناطق بينها القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

6 صور.. محور جديد في الجيزة يربط المريوطية و"كمال عامر"