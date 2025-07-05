وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات "حياة كريمة" ببني سويف -تفاصيل

كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحظى بمتابعة دورية من القيادة السياسية؛ لما لها من أهمية كبيرة لتحسين جودة الحياة لدى المواطن المصري في مختلف القرى المستهدفة ضمن المبادرة.

كان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد وصل إلى محافظة بني سويف، اليوم السبت؛ لمتابعة موقف عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري؛ حيث كان في استقباله الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

ويرافق وزير الإسكان خلال الزيارة مسؤولو الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وعقد الشربيني لقاء مع محافظ بني سويف؛ لاستعراض كل الملفات المشتركة في ما يخص مجالات عمل وزارة الإسكان من مشروعات مياه شرب وصرف صحي، على مستوى المحافظة.

وأكد الوزير أن زيارته اليوم لمحافظة بني سويف، جاءت لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة من خلال الجهات التابعة لها؛ حيث تنفذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عددًا من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي سيتم تفقدها اليوم للوقوف على نسب التنفيذ بها على الأرض، وأيضًا العمل على تذليل أية عقبات قد تواجه الأعمال الجارية، للانتهاء من تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية زيارة وزير الإسكان للمحافظة، والتي تعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاع البنية التحتية والمرافق في بني سويف، مشيرًا إلى أن الجولة المشتركة تستهدف الوقوف ميدانيًّا على معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ: نثمن التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الإسكان وأجهزتها المختلفة لتسريع وتيرة العمل في المشروعات الخدمية والتنموية؛ خصوصًا في قطاع المرافق الذي يمثل أولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين بقرى ومدن بني سويف.

وأهدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، درع تكريم للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان؛ تقديرًا لجهوده ودعمه المشروعات الجارية بالمحافظة.

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