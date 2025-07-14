كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في طرح المرحلة الثانية من شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك ابتداءً من اليوم 15 يوليو 2025، على الموقع الإلكتروني، على أن يتم الحجز بداية من 28 يوليو.

الطرح الجديد يضم أكثر من 113 ألف وحدة سكنية، مقسمة الى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي، يوجد عددًا من الوحدات المطروحة بالإعلان مخصصة لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بذات الشروط السابقة.

عدد الشقق يصل لـ 9380 وحدة سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بالمراكز أو المدن بمحافظات البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، ومطروح، ويمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.

وهذا الطرح يتضمن أيضًا 12630 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بذات الشروط السابقة، وذلك بالمراكز أو المدن الواقعة بمحافظات أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.

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